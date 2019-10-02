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среда
2.10.2019
12:01:06
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Как защититься от ОРВИ и гриппа?Разъяснения подготовили специалисты орловского Роспотребнадзора. В управлении работает тематическая горячая линия.
Отвечать на вопросы и давать рекомендации будут до 16 октября. Специалисты напомнят о том, какой температурный режим необходимо соблюдать, какие меры профилактики помогут избежать простуды.
Горячая линия работает с 9:00 до 18:00, перерыв на обед – с 13:00 до 13:45. Звонки принимают во всех территориальных отделах управления, их телефоны указаны на сайте ведомства.
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