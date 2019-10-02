За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 13 ДТП

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среда
2.10.2019
12:01:12
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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 13 ДТПСреди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.
1 октября в 10:40 водитель, управляя автомобилем «Мазда СХ-5», двигался по Кромскому шоссе и при повороте налево – на ул.Автогрейдерную, в районе д.1, не уступил дорогу автомобилю «Хонда Джаз», который двигался во встречном направлении прямо. После ДТП за медицинской помощью обратилась водитель автомобиля «Хонда» (женщина 1973 г.р.), госпитализирована.
1 октября в 16:15 водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», следовал по Кромскому шоссе и в районе дома № 4, при повороте налево - на прилегающую территорию, произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ 2109», который следовал во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения, бригадой скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован.
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