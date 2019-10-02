Новости версия для печати В Орле проверяют маршрутки Чтобы свести к минимуму возможность травм, которые получают пассажиры общественного транспорта, сегодня орловские госавтоинспекторы вновь вышли в масштабный рейд.



В зоне внимания - маршрутные такси. Подобные рейды уже устраивали в 20-х числах сентября. Причина - высокая аварийность. За 8 месяцев на территории области произошло 30 ДТП с участием маршрутного пассажирского транспорта. 63 человека получили травмы, один человек - погиб. При этом в 18-ти случаях виноваты были водители.



Что касается общей статистики, то всего сотрудниками ГИБДД было выявлено 850 нарушений ПДД со стороны водителей маршрутного пассажирского транспорта.





Надежда Невматулина

2 октября 2019 года







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