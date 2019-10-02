Новости версия для печати Орловская филармония открыла новый сезон Открытие 80-го сезона Орловская областная филармония приурочила к международному дню музыки, который был учрежден ЮНЕСКО по инициативе Дмитрия Шостаковича. Первое отделение программы началось с замечательных произведений финского композитора Яна Сибелиуса.



Часть первой симфонии Сибелиуса, как говорят опытные музыканты, очень сложна для исполнения оркестром, но очень притягательна и понятна для слушателя. Финский композитор, как никто другой, в своем творчестве смог передать колорит северных широт - вьюгу, треск дров в камине, заснеженные леса и просторы.

Дмитрий Коваленко, художественный руководитель филармонии: «Замечательная западная музыка, романтическая, чувственная, волнующая - все, как должно быть в праздничный день».

Хор «Лик» исполнил фрагменты оратории Мендельсона «Илия», а в качестве приглашенного гостя москвич, кларнетист Антон Мойсеенко исполнил произведения Вебера. В сегодняшнем музыкальном мире Антон один из самых перспективных молодых музыкантов, он, помимо многочисленных концертов и гастрольной деятельности, ведет собственный проект, который популяризирует классическую музыку.

Антон Мойсеенко, кларнетист: «Мы показываем, что помимо Стаса Михайлова и Филиппа Киркорова есть еще прекрасная музыка, а помимо рояля и скрипки есть много разных инструментов. То есть, мы расширяем круг сознания. И мы не просто играем красивую музыку, мы стараемся окунуть слушателя в атмосферу, когда эти произведения создавались».

Возможно, этот проект побывает и в Орле. А пока музыкант отметил, что работать с губернаторским оркестром огромное удовольствие, несмотря на то, что времени для репетиций почти не было.

Василий Шкапцов, дирижёр губернаторского симфонического оркестра: «Музыкант только сегодня приехал, а вчера у него были гастроли в Германии, поэтому нам пришлось встраиваться очень быстро. Нам удалось порепетировать буквально минут 20».

Профессионализм и гостя, и музыкантов оказался на высоте, и зрители не просто были довольны тем, что услышали, а отзывались о начале сезона, используя самые превосходные эпитеты: «потрясающе», «звук идеальный», «кто не слышал, тот многое потерял».



Этим концертом открылся не только 80-й сезон Орловской филармонии, но и 18-й традиционный фестиваль «Орловская музыкальная осень», в рамках которого предусмотрена насыщенная программа.









Эва Стасюлевич

2 октября 2019 года







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