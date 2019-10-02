Новости версия для печати В Орле утвердили перечень дорог, которые будут отремонтированы в будущем году В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» областному центру выделят 380 млн. рублей.



В списке девять объектов. Это улицы Автовокзальная, Тульская, Паровозная, Старо-Московская, Васильевская; переулки Южный, Маслозаводской; и Московское и Карачевское шоссе. Начали разрабатывать проектно-сметную документацию. Определить подрядчиков планируют в начале будущего года.



Как отметили в мэрии Орла, по поручению главы исполнительной власти, в ремонт входит не только проезжая часть, но и тротуары. Стоимость этих работ также закладывается в проект.





Татьяна Напольских

2 октября 2019 года







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