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Сегодня в Орле состоялся практический этап Всероссийской тренировки по гражданской обороне

Согласно сценарию учений, орловским экстренным службам пришлось ликвидировать крупное ЧП областного масштаба на железнодорожном узле.

Единовременно учения проходят в десятках регионов страны. Их цели и задачи корректируют на Всероссийском селекторе. Главной учебной точкой для нашей области выбрали грузовой двор станции Орёл. В назначенный час его заволокло густым дымом, вспыхнули языки пламени. По легенде учений, произошло столкновение пассажирского состава с цистернами, перевозящими химически-опасные вещества, в результате чего пострадали пассажиры поезда, произошел розлив химвеществ и заражение территории.

К месту условного ЧП спешат расчеты орловского пожарного гарнизона. В приоритете у бойцов спасательные работы. Статистов выносят и выводят из вагонов. Условных пострадавших доставляют через пути к автомобилям неотложки, оказав, предварительно, доврачебную помощь. Параллельно, развернув рукавные линии, спасатели приступают к тушению. Не стоят без дела и железнодорожники. На станцию приходит пожарный поезд. Ведомственные огнеборцы РЖД и подразделения МЧС объединяют усилия.

Задача пожарного поезда - подготовка к пенной атаке и тушение разлившегося дизельного топлива, а также наполнение двух пожарных цистерн водой. Бойцы пожарного поезда могут эффективно действовать на расстоянии до 800-т метров от путей. Впрочем, на этот раз состав подошел к месту условного ЧП вплотную.

186 тонн огнетушащих веществ - таков боевой потенциал орловского пожарного поезда, в автономном режиме он может работать более суток.

Сотрудникам техногенной группы областной поисково-спасательной службы пришлось накладывать бандаж на поврежденную цистерну, не дожидаясь окончания тушения. Хотя в очаге условного ЧС еще работают пожарные, туда уже входят эксперты и следователи. Все, кто наблюдал за ходом учений, остались под впечатлением.
Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Все службы показали слаженную и оперативную работу. Сработали четко и в соответствии с поставленными задачами».

Хотя учения на грузовом дворе и были самой зрелищной частью тренировки, это - вовсе не ее финал.
Сергей Гладков, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «В дальнейшем будут продолжены учения в рамках развертывания объектов гражданской обороны, сборных эвакуационных пунктов и других объектов ГО».





Иван Суверин
2 октября 2019 года

 


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