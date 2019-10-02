Новости версия для печати Навсегда - 25-летний Сегодня на фасаде орловского лицея № 22 была открыта памятная доска выпускнику, солдату Владимиру Маркову. Он защищал Конституционный строй на Северном Кавказе и погиб. Его помнят не только друзья и родители, но также учителя и сегодняшние школьники.



Владимир Марков был такой же, как и многие из сегодняшних учеников: веселый, общительный, спортивный. Так же сидел за партой, отвечал у доски, бегал по коридорам на переменках, занимался в школьном спортзале. В 22-й школе учился в спортклассе. И заметно отличался от своих одноклассников деликатностью и воспитанием.

Раиса Горина, учитель русского языка и литературы лицея №22: «В классе были ребята - борцы, боксеры, а Володя - совсем маленький, нежный, очень добрый мальчик. У него были необыкновенные глаза. На уроке он всегда слушал внимательно. И если кому-то из «богатырей» приходилось иногда делать замечание, то Володя в этом не нуждался».

Сегодня в его честь прозвенел школьный звонок, звучали аплодисменты и была открыта доска памяти. Чтобы это произошло, инициативной группе

пришлось проделать немалую работу.

Марина Дьяконова, председатель Орловской областной общественной организации членов семей погибших защитников Отечества: «Мы собираем документы, изучаем биографию, брем согласие родственников, разрешение собственника здания. Затем делаем эскиз мемориальной доски, она - классическая, традиционная, что соответствует учебным учреждениям, и получаем согласование всех инстанций».

Теперь мемориальная доска с именем Владимира Маркова - на центральном входе в школу.



В Орле это уже седьмой из 12 памятных знаков, посвященных выпускникам, погибшим во время локальных конфликтов. Еще 23 мемориальные доски установят на учреждениях образования Орловской области.









Татьяна Тимохина

2 октября 2019 года







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