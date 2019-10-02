Новости версия для печати Алексей Васильев: «Перевозчиков будем приводить в чувство» В Орловской области заложников неразберихи с междугородними автобусными маршрутами становится всё больше. Только в Залегощенском районе она отразилась на жизнях тысячи человек. Накануне мы рассказывали о жителях села Красное, единственной связью с центром для которых осталась «ГАЗель» с продуктами, приезжающая два раза в неделю. А герои следующего материала - из деревни Алёшня - и вовсе остались без общественного транспорта. Больше недели в населённый пункт не ходит ни один автобус.



Ещё неделю назад на автовокзальном табло с расписанием междугородних маршрутов стоял автобус Орёл - Алёшня - Моховое. Автобус в 6 утра забирал людей в первой деревне, в начале 9-го они были в областном центре - на работу и учёбу никто не опаздывал. Пустым, как рассказывают сельские жители, тоже не ходил. В последнюю рабочую неделю сентября водитель заявил пассажирам, что больше этот маршрут обслуживаться не будет.



Эта ситуация отразилась на жизни многих сельчан. Для пожилых в разы подорожал визит в районную больницу, у молодых под удар ставится личная жизнь.

Валентина Кашун, жительница д. Алёшня: «Туда-сюда приехать в 2000 рублей обходится. Если автобуса нет, значит надо идти к Моховскому автобусу, который идёт в 10 часов из Орла. 3 километра до точки надо идти пешком». Наталья Косиняева, жительница г. Орла: «Я молодой специалист, вернулась работать на село. Здесь у меня живёт мама, мне есть где остаться, а в городе у меня проживает муж. Мотаюсь на два дома».

Дистанция в 3 километра - это расстояние до ближайшей трассы. До остановки, с которой можно доехать в райцентр, - 10 километров. Она в Троицком. Ещё есть в Моховом - это на километр больше. Но в обоих случаях у автобусов такое расписание, что к началу рабочего дня люди будут опаздывать. Свой отказ работать перевозчик мотивировал малым пассажиропотоком и плохим состоянием дорог.

Александр Грачёв, заместитель главы администрации Залегощенского района: «Договорились, что он возобновит все рейсы. Люди обратили внимание, что в шесть часов утра у него нет маршрута. Я Васильеву донесу эту информацию, постараемся урегулировать».

Как сообщил Грачев, сейчас идут торги по выбору перевозчика. Правда, пока на конкурс никто не заявился. Хотя местные власти говорят, что предварительные договорённости с местным перевозчиком уже достигнуты. Новый контракт будет заключен до конца года. Что касается автобуса, идущего утром в Орел, в областном департаменте транспорта и дорожного хозяйства нам рассказали, что перевозчика за неисполнение взятых на себя обязательств накажут.

Алексей Васильев, заместитель руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Сейчас будет претензия по государственному контракту - первая претензия, вторая претензия - идет расторжение. Когда мы будем подавать на расторжение в одностороннем порядке, в это же самое время будем объявлять конкурсные процедуры. Я понимаю, что перевозчика сложно найти, но думаю, что одной претензии будет достаточно, чтобы его привести в чувство».

Также в департаменте нам рассказали, что сейчас данный перевозчик обслуживает пять междугородних маршрутов. И если он не восстановит работу автобуса Орёл - Алёшня - Моховое, то с ним будут расторгнуты сразу все контракты.









Антон Киселёв

2 октября 2019 года







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