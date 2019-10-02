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В Мценском районе установят мемориальный знак «Поле матросской доблести»

На Орловщине в боях Великой Отечественной принимали участие моряки-тихоокеанцы. Наступательные бои начались в феврале 1943 года, практически сразу численность 116-й отдельной морской бригады сократилась в несколько раз. Из оставшихся в живых был сформирован 1287-й морской полк.

Орловские земли во время Великой Отечественной войны в составе 3-й армии обороняли и моряки тихоокеанцы. Историки говорят: «Бились не на жизнь, а на смерть». Каждый третий из 116-й отдельной морской стрелковой бригады бросился на огневую точку противника с гранатой в руке.
Владимир Сокольников, руководитель Болховского отделения ОРОО «Флоту быть»: «Из почти 6 тысяч бойцов первого формирования этой бригады в течение двух месяцев она потеряла около 4 тысяч, в том числе почти 1,5 тысячи моряков погибло».

В память о погибших и выживших, бесстрашных обладателей бескозырок в Мценском районе установят мемориальный знак «Поле матросской доблести».

От момента появления идеи до ее реализации прошло три года. За это время изучили исторические факты, всем миром собрали средства. Часть - областной грант, остальное - заслуга благотворителей. Обошелся мемориальный знак практически в шестьсот тысяч рублей. Постамент будет состоять из трех плит, их облицуют, появятся изображения снарядов и бескозырки. Установят морской якорь.

Имена моряков-тихоокеанцев навсегда вписаны в историю победы Орловщины над фашистскими захватчиками. Воевавшие плечом к плечу моряки покоятся недалеко от «Поля доблести». Они были перезахоронены в 70-х годах из братских могил семи заброшенных деревень. В селе Тельчье Мценского района в братской могиле покоится более полутора тысяч моряков 116-й отдельной морской стрелковой бригады.




Анна Вайсергисер
2 октября 2019 года

 


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