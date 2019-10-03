Новости версия для печати Орловские полицейские раскрыли серию мошенничеств, связанных с установкой пластиковых окон Причастным к уголовному преступлению оказался 25-летний житель Рязани.



В апреле этого года в полицию обратились сразу четыре потерпевших. Они рассказали, что неизвестный предлагал услуги по замене окон по низкой цене, заключал договоры и забирал задаток или всю сумму сразу. Но обязательства не выполнял. Оперативники нашли предполагаемого мошенника. Выяснилось, что он причастен и к четырем аналогичным преступлениям в Мценском районе. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.





Татьяна Тимохина

3 октября 2019 года







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