Новости версия для печати На неделю Орёл вновь стал столицей Всероссийской гимназиады Школьные соревнования проводятся уже в седьмой раз. Торжественное открытие состоится сегодня в 17 часов.



Школьники разыграют награды в 15-ти видах спорта, среди которых вольная и греко-римская борьба, дзюдо, всестилевое карате, киокусинкай, спортивная гимнастика, стрельба из лука и другие.



Финальные соревнования пройдут 7 октября. Победителей определят как в личном, так и в командном зачетах в каждой дисциплине. Их ждут памятные медали и награды Минспорта России.





Татьяна Тимохина

3 октября 2019 года







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