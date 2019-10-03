Новости версия для печати Особой экономической зоне в Орловской области - быть! Сегодня стало известно, что соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.



Зона промышленно-производственного типа расположится в Мценском районе. Планируется, что она будет способствовать социально-экономическому развитию региона, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. В частности, предприятия-резиденты будут заниматься переработкой зерна и молока, планируется строительство завода по производству кожевенной продукции, полиэтиленовых пакетов. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов особой экономической зоны «Орёл» составит более 9 млрд рублей. И будет создано порядка 2 тысяч рабочих мест.





Надежда Невматулина

3 октября 2019 года







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