Новости версия для печати В Мценске мотоциклист врезался в автомобиль на встречке ДТП произошло 2 октября в 11 часов.



25-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда vfr-400» (без государственных регистрационных знаков), следовал по ул. Тургенева и в районе дома №100 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Ваз-2115». В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, не госпитализирован.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых 7 человек получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

3 октября 2019 года







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