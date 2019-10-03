Новости версия для печати В Орле пострадали две женщины-пешехода Одна из них переходила проезжую часть по «зебре», другая - в зоне видимости пешеходного перехода.



2 октября в 17 часов водитель, управлял автомобилем Киа-Рио следовал по улице Садово-Пушкарной и в районе дома №73 по ул. Карачевской, при повороте налево, допустил наезд на пешехода - женщину 1956г.р., которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена.



Еще одно ДТП с участием пешехода произошло сегодня, 3 октября, в 6:10. Водитель, управлял автомобилем «Ваз 2115», следовал по Кромскому шоссе и в районе дома №29 допустил наезд на пешехода-женщину 1950 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.





Вести-Орёл

3 октября 2019 года







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