В Орле пострадали две женщины-пешехода

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четверг
3.10.2019
15:04:00
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В Орле пострадали две женщины-пешеходаОдна из них переходила проезжую часть по «зебре», другая - в зоне видимости пешеходного перехода.
2 октября в 17 часов водитель, управлял автомобилем Киа-Рио следовал по улице Садово-Пушкарной и в районе дома №73 по ул. Карачевской, при повороте налево, допустил наезд на пешехода - женщину 1956г.р., которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена.
Еще одно ДТП с участием пешехода произошло сегодня, 3 октября, в 6:10. Водитель, управлял автомобилем «Ваз 2115», следовал по Кромскому шоссе и в районе дома №29 допустил наезд на пешехода-женщину 1950 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.
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