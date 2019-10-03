Новости версия для печати На Северном подъезде к Орлу не разъехались две авто-леди ДТП произошло 2 октября в 11:45.



Женщина-водитель, управляла автомобилем «Тойота Аурис», следовала со стороны автодороги М-2 «Крым» в направлении Северного подъезда к Орлу и в районе 3 км допустила столкновение с автомобилем «Лада Веста», который следовал по автодороге Северный подъезд к г.Орлу со стороны Орла в направлении г. Мценска. В результате ДТП женщина-водитель автомобиля «Лада Веста» получила телесные повреждения, не госпитализирована.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых 7 человек получил телесные повреждения.





Орловское Информбюро

3 октября 2019 года







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