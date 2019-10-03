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четверг
3.10.2019
15:03:36
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Пенсионер на «шестерке» влетел под «Камаз»ДТП произошло 2 октября в 11:05 у Северного подъезда к Орлу.
74-летний водитель, управлял автомобилем «Ваз-2106», следовал со стороны улицы Раздольной в направлении Северного подъезда к г.Орлу, и в районе 1 км допустил столкновение с автомобилем «Камаз-5511», который следовал по автодороге Северный подъезд и осуществлял левый поворот. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» получил телесные повреждения, не госпитализирован.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых 7 человек получили телесные повреждения.
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