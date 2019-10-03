Новости версия для печати На автодороге Орел – Брянск «Камаз» протаранил стоящее авто Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых 7 человек получили телесные повреждения.



2 октября в 14:50 водитель, управлял автомобилем Камаз-65115, следовал по автодороге Орел - Брянск со стороны Орла и в районе 5 км допустил наезд на стоящее транспортное средство «Ваз-2107», в котором находились водитель и пассажир.



В результате ДТП 23-летний пассажир автомобиля «Ваз» получил телесные повреждения, госпитализация не потребовалась.











Орловское Информбюро

3 октября 2019 года







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