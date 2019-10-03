Новости версия для печати В Орле проходит митинг памяти бессмертного подвига героев-десантников 3 октября 1941 года они остановили шествие танковой армады Гудериана.



Как вспоминали старожилы, захватчики въезжали в город, играя на губных гармошках. Уверенные в том, что пройдут Орел без остановки. Против танковой брони встала горстка героев.



78 лет назад, 3 октября 1941 года на орловском аэродроме высадилась 201-я воздушно-десантная бригада 146-го отдельного батальона внутренних войск НКВД. Небольшой батальон вступил в неравный бой с огромной армией немецких войск и задержал танки на несколько часов. Все защитники города погибли. В честь их подвига в сквере была открыта церковь-часовня во имя благоверного князя Александра Невского. И каждый год в этот день ветераны и военнослужащие воздушно-десантных войск, члены общественных и патриотических организаций вспоминают бессмертный подвиг десантников.





Надежда Невматулина

3 октября 2019 года







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