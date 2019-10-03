Новости версия для печати Студенты Орловского института культуры встретились с режиссером Алексеем Дорониным В областной библиотеке продолжается проект, который приурочили к Году Театра, он называется «Театральные среды». На встречи со зрителем приглашают актеров и режиссеров, которые работают в Орле или приезжают со своими гастрольными спектаклями. В очередной раз гостем проекта стал главный режиссер академического театра имени Тургенева Алексей Доронин.



Очень радует организаторов, что проект стал популярен, что на эти встречи в основном, приходит молодежь. И это не только студенты института культуры, будущие актеры и режиссеры, но и те ребята, которым интересен и сам театр, и его закулисье, и это уже постоянная аудитория.

Валентина Каменева, сотрудник отдела искусств областной библиотеки им. И.А.Бунина: «Те люди, которые пришли к нам, послушали интересных людей, имеющих отношение к театру, они потенциальные зрители в театре. Я думаю, что мы делаем одно большое общее дело с театрами».

Режиссура от Шекспира до наших дней и стала темой встречи. Что за человек театральный режиссер? Что он должен знать и уметь? Какими качествами характера обладать? Как должен быть образован? Об этом рассказывал ребятам главреж Орловского академического театра Алексей Доронин, постановщик нашумевшего в прошлом сезоне спектакля «Дубровский».

Алексей Доронин, главный режиссер ОГАТ им И.С.Тургенева: «Хотелось просто поговорить о том, откуда эта профессия родилась, увидеть корни ее, и какую миссию на себе несет режиссер в современном театре».

Говорили о многом. Про историю театра, о том, как видят пьесу автор и режиссер, о смелости, образовании, своем мнении и образном мышлении. Для будущих актеров и режиссеров такие встречи и, главное, обсуждения и разговоры буквально на вес золота.

Наталия Жукова, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера ОГИК: «Эти встречи очень важны, потому что это прямая связь с профессией, с людьми той профессии, которую они выбрали. И участие в культурной жизни города тоже очень важно, чтобы не вариться в собственном соку внутри одного института, а непосредственно находиться в процессе культурной жизни города».

Алексей Доронин порекомендовал всем глубже изучать историю театра, много читать, и конечно, смотреть самые разные театральные постановки. Теперь такая возможность, благодаря интернету, есть у всех!









Эва Стасюлевич

3 октября 2019 года







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