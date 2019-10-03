Новости версия для печати Орловские спасатели потушили стог сена и обезвредили снаряды времен войны Сводка МЧС за прошедшие сутки.



В 01:34 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании стога сена в поселке Долгое. В результате пожара стог сена выгорел на площади 20 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В 08:45 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Новосильский район, где изъяли и уничтожили три минометные мины калибра 82 мм, одну гранату РГД-33 и 2050 патронов калибра 7,92 мм.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 16 раз, из них – два выезда на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

3 октября 2019 года







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