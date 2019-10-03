Новости версия для печати Сегодня сквер Семьи города Орла стал зеленее Там высадили 13 саженцев туи, которые будут украшать аллеи сквера.



Туи для посадки выбрали неслучайно. Эти вечнозеленые деревья неприхотливы, хорошо приживаются в нашем климате и являются настоящей находкой для дизайнеров. Три года назад по инициативе городской администрации здесь уже высадили первые туи. И теперь эта аллея разрастается. Сегодня, под выступление артистов городского центра культуры, 13 деревьев посадили почётные граждане города и жители, чьи имена внесенные в городскую Книгу Почёта.

Ирина Хрисаниди композитор, заслуженный работник культуры РФ: «Для меня это исторический момент. Во-первых, я впервые сажаю дерево такое - тую, и главное, что я её сажаю с моим коллегой, замечательным композитором Евгением Петровичем Дербенко, который меня сегодня научил сажать туи». Евгений Дербенко композитор, заслуженный деятель искусств РФ, Почетный гражданин г. Орла: «Да, тем более что я в своем саду уже однажды сажал такое дерево, оно было маленькое, потом выросло большое. Я надеюсь, что это тоже будет счастливое дерево, потому что это музыкальное дерево».





Татьяна Тимохина

3 октября 2019 года







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