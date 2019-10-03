Сегодня сквер Семьи города Орла стал зеленее

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Сегодня сквер Семьи города Орла стал зеленееТам высадили 13 саженцев туи, которые будут украшать аллеи сквера.
Туи для посадки выбрали неслучайно. Эти вечнозеленые деревья неприхотливы, хорошо приживаются в нашем климате и являются настоящей находкой для дизайнеров. Три года назад по инициативе городской администрации здесь уже высадили первые туи. И теперь эта аллея разрастается. Сегодня, под выступление артистов городского центра культуры, 13 деревьев посадили почётные граждане города и жители, чьи имена внесенные в городскую Книгу Почёта.
Ирина Хрисаниди композитор, заслуженный работник культуры РФ: «Для меня это исторический момент. Во-первых, я впервые сажаю дерево такое - тую, и главное, что я её сажаю с моим коллегой, замечательным композитором Евгением Петровичем Дербенко, который меня сегодня научил сажать туи».
Евгений Дербенко композитор, заслуженный деятель искусств РФ, Почетный гражданин г. Орла: «Да, тем более что я в своем саду уже однажды сажал такое дерево, оно было маленькое, потом выросло большое. Я надеюсь, что это тоже будет счастливое дерево, потому что это музыкальное дерево».