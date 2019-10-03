Новости версия для печати В Хотынце нашли похитителя микроволновой печи Правда, сам кухонный прибор злоумышленник успел сбыть.



К полицейским обратилась местная жительница. Она рассказала, что, вернувшись домой после продолжительного отсутствия, обнаружила пропажу микроволновой печи, которая стояла на веранде.

По данному факту возбуждено уголовное дело.



Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен местный житель – мужчина 1973 года рождения. В беседе с сотрудниками органов внутренних дел он признался в причастности к противоправному деянию и был допрошен в качестве подозреваемого.



В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Так, удалось выяснить, что микроволновую печь, принадлежащую потерпевшей, мужчина успел сбыть в пункт приема металлолома.



Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Анастасия Дорохова

3 октября 2019 года







На главную страницу





