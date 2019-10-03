В Хотынце нашли похитителя микроволновой печи

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четверг
3.10.2019
18:35:57
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В Хотынце нашли похитителя микроволновой печиПравда, сам кухонный прибор злоумышленник успел сбыть.
К полицейским обратилась местная жительница. Она рассказала, что, вернувшись домой после продолжительного отсутствия, обнаружила пропажу микроволновой печи, которая стояла на веранде.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен местный житель – мужчина 1973 года рождения. В беседе с сотрудниками органов внутренних дел он признался в причастности к противоправному деянию и был допрошен в качестве подозреваемого.
В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Так, удалось выяснить, что микроволновую печь, принадлежащую потерпевшей, мужчина успел сбыть в пункт приема металлолома.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Анастасия Дорохова
3 октября 2019 года
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