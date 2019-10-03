Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Незабытый подвиг. Сегодня орловцы вспоминают десантников, которые 78 лет назад разрушили планы Гитлера взять Орел без боя.



- Выхода нет, даже для собаки. Спасатели провели необычную операцию. Мы были свидетелями.



- Музыка туй. Сегодня в самом центре Орла знаменитые люди высадили 13 саженцев.



- Особая скакалка. Чем это спортивное снаряжение отличается от привычной скакалки? Чемпионы скиппинга открыли нам секреты.



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Вести-Орёл

3 октября 2019 года







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