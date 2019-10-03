Новости версия для печати «Я и прямо, я и боком, с поворотом и с прискоком…» На неделю Орёл стал столицей Всероссийской гимназиады. Школьные соревнования проводятся уже в седьмой раз. Торжественное открытие турнира начнется в 17 часов, но соревнования уже идут. И буквально в эти минуты лидерство оспаривают те, кто умеет быстрее и выше всех прыгать. Всеволод Трифонов узнал, что такое роуп-скиппинг, а о необычных скакалках ему рассказали чемпионы.



Первые турниры уже начались. Среди пяти регионов определят победителя в невероятно быстром виде спорта как роуп-скиппинг. Это может показаться обычными прыжками через скакалку, но не все так просто - за 30 секунд молодые участники прыгают от 60 десяти раз и больше. Команда из Ростова считается фаворитом, их город признан законодателем моды на этого вида спорта.



Но и в нашем регионе есть на кого равняться. Двукратная чемпионка России Мария Егорцова к этим соревнованиям относится очень уверено и, как лидер своей команды, ведет к победе. Но больше всего ей хочется, чтобы роуп-скиппинг в ближайшем будущем внесли в список дисциплин на Олимпиаде.

Мария Егорцова, двукратная чемпионка России по роуп-скиппингу: «Можно очень много трюков прыгать на скакалке, поэтому приглашаем в нашу секцию - не сидите за телефонами и гаджетами, а занимайтесь спортом!». Людмила Карнюхина, тренер команды «Прыжок в жизнь» г. Орел: «Дети готовятся - это соревнования для школьников. Для нас это очень престижно - выиграть или хотя бы в тройку попасть».



Каждая команда выставляет своего участника, четыре человека должны за две минуты пробежать определенное количество раз. Победителем будут те спортсмены, которые сделают это качественно и быстро. И это только одна категория, но считается главной. Также определят победителей в категориях: на скорость, фристайл и в свободной программе с различными акробатическими трюками.









Всеволод Трифонов

3 октября 2019 года







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