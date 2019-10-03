Новости версия для печати В Орловской области подняли оклад главных пожарных и спасателей Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.



С 1 января 2020 года оклад руководителей учреждений Орловской области, осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах составит 25 280 рублей. Ранее эта цифра составляла 16 490 рублей.



Отметим также, что в связи с увеличением оклада руководящего состава увеличены и оклады сотрудников всех служб – согласно постановлению они находятся в процентном соотношении от оклада руководителя. Общая зарплата сотрудников вышеуказанных учреждений, кроме оклада, составляет также и серию различных выплат. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте областной администрации в разделе «Законодательство».





Анастасия Дорохова

3 октября 2019 года







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