Новости версия для печати В национальном парке «Орловское полесье» продолжают работать экологические тропы Одна из них – «Кладовая солнца». Она знакомит туристов с древними экосистемами Земли - болотами.



Маршрут проходит по территории Тургеневского лесничества. В 40-х годах прошлого века там были открыты месторождения торфа. На их месте сейчас образовался комплекс водно-болотных угодий. Здесь можно познакомиться с уникальной флорой и фауной болот, в том числе и с хищным растением – росянкой. А для панорамного обзора водных угодий установлена смотровая вышка. Подробности на сайте национального парка.





Анастасия Дорохова

3 октября 2019 года







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