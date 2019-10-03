Новости версия для печати Старейший орловец Абрам Миркин посадил тую в сквере Семьи Сегодня в орловском сквере Семьи высадили 13 вечнозеленых саженцев. Акцию «Сделаем свой город красивее» поддержали известные в областном центре люди.



За свою жизнь 99-летний Абрам Израилевич Миркин посадил уже столько деревьев, что получился бы целый парк, но отказаться от посадки туи в сквере Семьи он не смог.

Абрам Миркин, участник Великой Отечественной войны: «Я озеленял буквально каждую улицу, каждый парк, каждый сквер - везде сажали деревья, кустарники. Здесь мне особенно приятно и радостно присутствовать, потому что я нахожусь у памятника артиллеристам. С этим орудием я в 1941 году принимал участие в первой линии обороны Ленинграда, с этой пушки стрелял прямой наводкой по наступавшим немецким войскам».

Принять участие в посадке саженцев пригласили почётных граждан города и жителей, чьи имена внесены в городскую Книгу Почёта. И почти каждое дерево - именное.



Сажали деревья под музыку. Концерт для участников акции организовал городской центр культуры, а мэр города, вместе с благодарностью за причастность, пожелал молодому поколению, которое тоже подключилось к посадке, познакомиться с историей Орла в лицах.

Василий Новиков, мэр г. Орла: «Прочитайте биографию всех Почетных граждан города. Вы увидите не только историю города, но и историю семей, историю поступков, которые эти люди совершали».

Эта акция в сквере Семьи была организована по инициативе сотрудников орловской мэрии. В 2012 году здесь поставили первую скамью Примирения, а три года назад высадили и первые туи.

Алла Шайкина, замначальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации г. Орла: «Они были такие маленькие, и мы приходили и поливали эти деревья, мы за ними смотрели и зимой, и весной, если хотя бы маленькая веточка отклонялась вниз, мы приносили веревочку и подвязывали».

Эти вечнозеленые деревья неприхотливы, хорошо приживаются в нашем климате и являются настоящей находкой для дизайнеров. Их кронам можно придать любую форму, чтобы еще больше украсит уже и без того полюбившееся горожанам место. А еще тую называют жизненным деревом, потому что оно выделяет огромное количество фитонцидов - веществ, которые не только очищают, но и обеззараживают воздух. И когда эти деревья подрастут, то прогуливаться по этой аллее будет не только приятно, но и полезно для здоровья.









Татьяна Тимохина

3 октября 2019 года







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