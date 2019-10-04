Новости версия для печати В Орел приходит большой бадминтон В ноябре в нашем городе состоятся сразу два крупных турнира.



Всероссийский турнир «Встающие на крыло» приглашают к участию юношей и девушек четырех возрастных категорий: до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, до 13 лет.



Турнир «Орлята» - возможность попробовать свои силы для юных спортсменов в возрасте до 11 лет. Соревнования пройдут с 17 по 21 ноября.



А сегодня Герой России, космонавт-испытатель и по совместительству президент Федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин проведет для журналистов пресс-конференцию.





Анастасия Дорохова

4 октября 2019 года







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