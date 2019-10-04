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пятница
4.10.2019
10:55:32
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Юных орловцев приглашают к участию во всероссийском творческом конкурсе «Мир моего дома»К участию приглашаются юные художники в возрасте от 7 до 18 лет.
Конкурс пройдет в четырех номинациях:
— «Вечный огонь — вечная память»;
— «Связь поколений»;
— «Я рисую мир»;
— «Патриотический плакат».
Работы могут быть выполнены во всех жанрах изобразительного искусства: живописном, графическом, плакатном, декоративном (батик, вышивка, панно, роспись, плоскорельефная керамика, резьба по дереву), с использованием компьютерной графики, графическом дизайне (знаки, логотипы).
Прием заявок — до 15 ноября 2019 года. Каждый участник может подать заявку только на одну номинацию и прислать только одну работу.
Далее жюри, в которое входят члены творческих союзов, художники, искусствоведы, дизайнеры, представители общественных организаций, отберут 85 работ для экспозиции и 18 победителей. Оцениваться будут оригинальность и выразительность композиции, образность художественного решения, цветовая и графическая культура, техника и качество исполнения.
Подведение итогов конкурса состоится 1 декабря 2019 года в Москве.
Подробности о Всероссийском конкурсе патриотического рисунка «Мир моего дома» доступны на официальном сайте.
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