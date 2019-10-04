Новости версия для печати Юных орловцев приглашают к участию во всероссийском творческом конкурсе «Мир моего дома» К участию приглашаются юные художники в возрасте от 7 до 18 лет.



Конкурс пройдет в четырех номинациях:



— «Вечный огонь — вечная память»;

— «Связь поколений»;

— «Я рисую мир»;

— «Патриотический плакат».



Работы могут быть выполнены во всех жанрах изобразительного искусства: живописном, графическом, плакатном, декоративном (батик, вышивка, панно, роспись, плоскорельефная керамика, резьба по дереву), с использованием компьютерной графики, графическом дизайне (знаки, логотипы).



Прием заявок — до 15 ноября 2019 года. Каждый участник может подать заявку только на одну номинацию и прислать только одну работу.



Далее жюри, в которое входят члены творческих союзов, художники, искусствоведы, дизайнеры, представители общественных организаций, отберут 85 работ для экспозиции и 18 победителей. Оцениваться будут оригинальность и выразительность композиции, образность художественного решения, цветовая и графическая культура, техника и качество исполнения.



Подведение итогов конкурса состоится 1 декабря 2019 года в Москве.



Подробности о Всероссийском конкурсе патриотического рисунка «Мир моего дома» доступны на официальном сайте.





Анастасия Дорохова

4 октября 2019 года







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