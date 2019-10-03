Новости версия для печати Орловцы продолжают активно обсуждать новую транспортную схему Сегодня к вопросу подключились депутаты горсовета. Они инициировали встречу с участием столичного разработчика схемы, действующих перевозчиков, специалистов городской и областной администрации и общественниками.



Конкретных предложений по изменению предлагаемой трассировки маршрутной сети участники встречи не сделали. Однако сомнениями в том, что она справится с орловским пассажиропотоком, поделился практически каждый. Сами горожане оказались намного предметнее.



Напомним, что уже две с половиной недели областной департамент дорожного хозяйства и транспорта собирает письменные предложение и пожелания жителей города по дополнению и изменению маршрутов автобусов - своими наблюдениями и замечаниями уже поделились 3000 горожан. Самыми активными оказались жители пригородных массивов. Конкретно - около полутысячи жителей Орловского района обратились с просьбой расширения самой маршрутной сети.

Алексей Васильев, зам. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Это микрорайон Болховский, это микрорайон Зареченский. Микрорайон Зареченский потому, что там идёт активное жилищное строительство - 16-этажки уже идут до деревни Образцово. Больше всего обращение не о сокращении количества маршрутов, не об увеличении пассажировместимости, а о расширении маршрутной сети».





Антон Киселёв

3 октября 2019 года







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