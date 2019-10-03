Новости версия для печати Мемориальный комплекс танкистам-гвардейцам в Мценском районе продолжает обновляться Сегодня там состоялась рабочая встреча по вопросам благоустройства.



В настоящее время на территории мемориального комплекса установлена три танка - такие же принимали участие в боевых действиях здесь в октябре 1941 года. Кроме того, комплекс пополнился гранитными плитами, на которых размещена архивная информация, а также карта-схема боевых действий на подступах к Орлу в октябре 1941 года.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Это очень важно для молодого поколения, очень важно в целом для жителей России, особенно для наших ветеранов, которые сюда приезжают и низко кланяются своим землякам, тем героям, которые освободили нашу Орловщину, нашу Россию от фашизма».

Открытие обновленного мемориала запланировано на 9 мая.





Надежда Невматулина

3 октября 2019 года







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