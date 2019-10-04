Новости версия для печати В Орле открывается «Школа будущих профессий» Это проект опорного вуза и направлен он на определение и развитие способностей и талантов детей.



На первый день, 6 октября, намечено ознакомление с такими направлениями, как робототехника, электроника, IT, архитектура, психология, социология, предпринимательство и финансы. В программе презентация проекта, общение с руководителями направлений, мастер-классы.



Начнется мероприятие в 11:00, в корпусе ОГУ на Наугорском шоссе, 29 .





Анастасия Дорохова

4 октября 2019 года







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