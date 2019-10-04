Новости версия для печати Больше 2000 орловцев обратились за вакциной от бешенства Роспотребнадзор приводит данные за восемь месяцев 2019 года.



Ведомство отмечает, что этот показатель почти на 10% меньше, чем в прошлом году. На протяжении многих лет случаев заболевания бешенством среди населения области не зарегистрировано.



В целом, санитарные врачи оценивают эпизоотическую ситуацию по бешенству в нашем регионе как благополучную. Среди животных зарегистрировано только три случая бешенства. И во всех носителем вируса были лисы. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года в регионе зафиксирован 51 такой случай.





Анастасия Дорохова

4 октября 2019 года







На главную страницу





