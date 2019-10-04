Больше 2000 орловцев обратились за вакциной от бешенства

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пятница
4.10.2019
10:56:02
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Больше 2000 орловцев обратились за вакциной от бешенстваРоспотребнадзор приводит данные за восемь месяцев 2019 года.
Ведомство отмечает, что этот показатель почти на 10% меньше, чем в прошлом году. На протяжении многих лет случаев заболевания бешенством среди населения области не зарегистрировано.
В целом, санитарные врачи оценивают эпизоотическую ситуацию по бешенству в нашем регионе как благополучную. Среди животных зарегистрировано только три случая бешенства. И во всех носителем вируса были лисы. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года в регионе зафиксирован 51 такой случай.
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