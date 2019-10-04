Новости версия для печати «Пришвинка» запустила шелфи-марафон «Моё книжное счастье» Жители Орла могут рассказать о своих домашних библиотеках.



Всем известно слово «селфи». Каждый из нас хоть раз делал подобные фото. А в последнее время в моду вошло снимать фотографии-шелфи. Если вы не слышали о таком, то объясняем: английское слово «shelfie» произошло от сочетания «shelf» (книжная полка) и «selfie».



Организаторы акции предлагают поделиться фотографиями книжных полок, шкафов и стеллажей. Или сделать селфи с самой любимой книгой. Для участия в марафоне достаточно выложить снимок в соцсетях с хештегом #пришвинка-шелфи и #моекнижноесчастье. И при желании передать эстафету марафона друзьям.





Анастасия Дорохова

4 октября 2019 года







На главную страницу





