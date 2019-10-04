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пятница
4.10.2019
10:55:44
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«Пришвинка» запустила шелфи-марафон «Моё книжное счастье»Жители Орла могут рассказать о своих домашних библиотеках.
Всем известно слово «селфи». Каждый из нас хоть раз делал подобные фото. А в последнее время в моду вошло снимать фотографии-шелфи. Если вы не слышали о таком, то объясняем: английское слово «shelfie» произошло от сочетания «shelf» (книжная полка) и «selfie».
Организаторы акции предлагают поделиться фотографиями книжных полок, шкафов и стеллажей. Или сделать селфи с самой любимой книгой. Для участия в марафоне достаточно выложить снимок в соцсетях с хештегом #пришвинка-шелфи и #моекнижноесчастье. И при желании передать эстафету марафона друзьям.
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