Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Ушедшие в вечность, но оставшиеся в сердцах орловцев. Сегодня вспоминали подвиг десантников, остановивших танковую армию Гудериана.



- Зона развития и возможностей. Премьер-министр России дал «зеленый свет» инвестициям в регион.



- Работа над ошибками. Сегодня новую транспортную схему обсудили в мэрии Орла. От жителей уже 3 тысячи предложений.



- Вырастили детей, прославили Орел, а сегодня посадили деревья.



- На старте 2 тысячи школьников. В Орле стартовала Всероссийская Гимназиада.



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Вести-Орёл

3 октября 2019 года







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