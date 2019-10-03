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четверг
3.10.2019
21:39:06
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Ушедшие в вечность, но оставшиеся в сердцах орловцев. Сегодня вспоминали подвиг десантников, остановивших танковую армию Гудериана.
- Зона развития и возможностей. Премьер-министр России дал «зеленый свет» инвестициям в регион.
- Работа над ошибками. Сегодня новую транспортную схему обсудили в мэрии Орла. От жителей уже 3 тысячи предложений.
- Вырастили детей, прославили Орел, а сегодня посадили деревья.
- На старте 2 тысячи школьников. В Орле стартовала Всероссийская Гимназиада.
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