Новости версия для печати Сегодня в России отмечается День гражданской обороны 4 октября 1932 года совнарком СССР утвердил положение о местной противовоздушной обороне, которая и стала прообразом современной ГО.



Противовоздушная оборона была призвана защитить мирное население от угроз войны. В период Великой Отечественной формированиями МПВО было обезврежено свыше 400 тысяч зажигательных бомб. С появлением ядерного оружия значение гражданской обороны значительно возросло. Современная ГО изменилась согласно веяниям времени. Сегодня работу службы координирует МЧС, и она готова реагировать не только на военные угрозы, но и на ЧП мирного времени.





Иван Суверин

4 октября 2019 года







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