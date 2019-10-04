Сегодня в России отмечается День гражданской обороны

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пятница
4.10.2019
10:55:38
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Сегодня в России отмечается День гражданской обороны4 октября 1932 года совнарком СССР утвердил положение о местной противовоздушной обороне, которая и стала прообразом современной ГО.
Противовоздушная оборона была призвана защитить мирное население от угроз войны. В период Великой Отечественной формированиями МПВО было обезврежено свыше 400 тысяч зажигательных бомб. С появлением ядерного оружия значение гражданской обороны значительно возросло. Современная ГО изменилась согласно веяниям времени. Сегодня работу службы координирует МЧС, и она готова реагировать не только на военные угрозы, но и на ЧП мирного времени.
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