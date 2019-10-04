Новости версия для печати Голос радиокорреспондента ГТРК «Орел» услышали на Кавказе Наша коллега – журналист «Радио России. Орел» Ольга Борисова заняла третье место на Всероссийском фестивале «Голос Кавказа».



Конкурс проходит в память о первом президенте Чеченской республики, герое России Ахмате Кадырове. На фестиваль поступило около 300 работ от радиожурналистов из разных регионов России. В номинации «Тематическая программа» Ольга Борисова представили одну из радиопередач из ежедневного цикла «Говорит Орел». В гостях у радиоведущей была мастерица по плетению на коклюшках со своей ученицей.

Ольга Борисова, корреспондент «Радио России. Орел»: «Гостем программы стала народный мастер России Татьяна Маслова. Она преподает в школе искусств и ремесел, делает коклюшечное кружево. Это настоящие картины! Они получили признание на многих международных конкурсах. Но, кроме того, что она сама замечательный мастер, она учит этому искусству как детей, так и взрослых».





Татьяна Тимохина

4 октября 2019 года







На главную страницу





