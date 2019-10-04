Новости версия для печати Орел стал центром школьного спорта Всероссийскую Гимназиаду наш город принимает в седьмой раз. 15 видов спорта, больше 2000 участников. Высокая конкуренция и не менее высокий накал страстей, ведь на кону - путевка в Китай на Всемирную Гимназиаду.



Первые соревнования уже начались. Первые комплекты кубков и медалей разыграли в роуп-скиппинге - это может показаться обычными прыжками через скакалку, но не все так просто: за 30 секунд молодые участники прыгают от 60 раз и больше. В нашем регионе есть на кого равняться. Двукратная чемпионка России Мария Егорцова к этим соревнованиям относится очень уверено и как лидер своей команды ведет к победе. Но больше всего ей хочется, чтобы роуп-скиппинг в ближайшем будущем внесли в список дисциплин на Олимпиаде.



В личном скоростном зачете Мария заняла 1 место. В командном - на высоте оказались спортсмены из Ростова-на-Дону. Орловская команда «Прыжок в жизнь» оказалась на пятом месте.



Также накануне стартовали соревнования по спортивной гимнастике, шесть регионов нашей страны представили своих атлетов.

Вячеслав Новиков, главный судья соревнований по спортивной гимнастике: «У юношей прошли соревнование по программе кандидатов в мастера спорта первого взрослого разряда, допускаются только две дисциплины. Соответственно, многоборье - командное первенство и личное первенство по шести видам многоборья».

В первый день Гимназиады было не особенно людно, главные старты еще впереди. Как признаются спортсмены, к концу соревнований будет жарко. В своих дисциплинах орловские ребята чувствуют себя комфортно.

Савелий Егоров, участник соревнований по спортивной гимнастике: «Если занимался хорошо, то это вообще легко».

Орел гостеприимно встретил участников со всей России - праздничным концертом от воспитанников спортивных и творческих школ города.

Николай Королев, председатель Орловского регионального отделения ОГФСО «Юность России»: «Самое главное, что Орел стал центром развития школьного спорта страны. И я думаю, что дальнейшее продвижение школьного спорта в России и в Орловской области будет способствовать развитию спорта на более высоком уровне. На следующий год запланировано два чемпионата мира школьников, которые пройдут здесь, в Орле, - по настольному теннису и по волейболу». Орел стал столицей школьного спорта в седьмой раз. Участие принимают две тысячи человек, соревнуются в 15 видах спорта, на кону - возможность побороться за путевку в Китай на Всемирную Гимназиаду. Но путь легким не будет.

Алан Абаев, председатель ОГФСО «Юность России»: «Всемирная Гимназиада будет проходить в будущем году в ноябре в Китае. Но эти соревнования не являются отборочными на Всемирную Гимназиаду, это скорее репетиционные соревнования перед Всероссийской Гимназиадой, которая состоится здесь же, в Орле, в мае, и вот она будет являться отборочной. А эти мероприятия являются отбором на Первенство России, на Чемпионаты мира и Европы». Финальные соревнования пройдут 7 октября. Победителей определят как в личном, так и в командных зачетах в каждой дисциплине.





Всеволод Трифонов

4 октября 2019 года







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