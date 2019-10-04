Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Есть такая профессия - передавать знания от поколения к поколению. Сегодня педагоги региона принимают поздравления с профессиональным праздником.



- Не сдавались и не отступали. На орловской земле установят памятный знак «Поле матросской доблести».



- Больше 2000 человек, 18 видов спорта. Второй день сражений: «Вести» наблюдают за развитием событий.



- Сегодня - день ГО: расскажем, сколько лет системе и как все начиналось.



- Голос Орла услышали на Кавказе и высоко оценили талант: наша коллега, радиожурналист Ольга Борисова завоевала награду на престижном фестивале в Карачаево-Черкесии.



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Вести-Орёл

4 октября 2019 года







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