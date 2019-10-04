Новости версия для печати В Орловской области хотят увеличить количество многодетных семей Плановые цифры на ближайшую пятилетку опубликованы в постановлении правительства.



Документ опубликован на официальном сайте руководства региона в разделе «Законодательство» и называется «Об утверждении государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области». Так, к 2025 году численность многодетных семей планируется увеличить на 5%.



Также, по мнению властей, за следующие пять лет увеличится количество привлеченных благотворителей и волонтеров в регионе (со 150 до 350 единиц), число обслуживаемых отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (с 9 200 до 9 800). При этом в документе указывается, что общее число граждан, получивших меры социальной поддержки снизится до 482 до 430 тысяч.





Анастасия Дорохова

4 октября 2019 года







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