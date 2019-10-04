Новости версия для печати В Орловской области проверят, как жители региона оценивают национальные проекты Пройти анкетирование можно на официальном сайте администрации региона.



Исследование направлено на получение достоверной информации об уровне осведомленности населения о целях реализации национальных проектов в Орловской области, ожиданиях граждан, уровне удовлетворенности.



По итогам изучения полученных данных будет разработан комплексный план информационного сопровождения хода реализации национальных проектов на 2020 год.



Оценка уровня информированности населения о национальных проектах будет проводиться на постоянной основе.



Анкета находится в открытом доступе. Для прохождения опроса необходимо перейти по ссылке





Анастасия Дорохова

4 октября 2019 года







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