В Орловской области проверят, как жители региона оценивают национальные проекты

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пятница
4.10.2019
16:13:55
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В Орловской области проверят, как жители региона оценивают национальные проектыПройти анкетирование можно на официальном сайте администрации региона.
Исследование направлено на получение достоверной информации об уровне осведомленности населения о целях реализации национальных проектов в Орловской области, ожиданиях граждан, уровне удовлетворенности.
По итогам изучения полученных данных будет разработан комплексный план информационного сопровождения хода реализации национальных проектов на 2020 год.
Оценка уровня информированности населения о национальных проектах будет проводиться на постоянной основе.
Анкета находится в открытом доступе. Для прохождения опроса необходимо перейти по ссылке
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