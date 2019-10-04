Новости версия для печати Житель Ливенского района осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Факты были зафиксированы год назад.



По совокупности совершенных преступлений и приговоров суд назначил нарушителю окончательное наказание в виде лишения свободы на 1 год 3 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года со штрафом 5 000 руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор был обжалован, однако Орловском областным судом он оставлен без изменения.





Анастасия Дорохова

4 октября 2019 года







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