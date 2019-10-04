Новости версия для печати В Орловской области при пожаре погиб человек ЧП произошло деревне Второе Булатово Хотынецкого района.



В полночь спасателям сообщили о возгорании жилого дома и пристройки в деревне Второе Булатово Хотынецкого района. В результате пожара сгорела и обрушилась кровля, дом и пристройка выгорели по всей площади. В 06:30 спасателями было обнаружено тело мужчины 1949 года рождения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС совершили 12 выездов, четыре из них – на пожары.





Вести-Орёл

4 октября 2019 года







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