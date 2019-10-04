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В Орловской области в 2019 году привели в нормативное состояние 34 км федеральных автодорог

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Харьков завершило программу ремонта этого года в Орловской области.

Так, на автодороге М-2 «Крым» отремонтирован 4-километровый подъезд к г. Орлу и участок с 342 по 345 км в Орловском районе. На объектах верхний слой дорожного покрытия восстановлен с применением износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16), укреплены обочины, отремонтированы пересечения и примыкания, восстановлены дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесена горизонтальная разметка со светоотражающими элементами.

Кроме перечисленных видов работ, на участке с 342 по 345 км также отремонтированы тротуары, автобусные остановки, водопропускные трубы.

На автодорогах Р-119 Орел-Тамбов в Покровском и Ливенском районах, Р-92 Калуга-Орел в Болховском районе и М-2 «Крым» во Мценском районе выполнены работы по устройству тонкослойных покрытий (слоев износа) из горячей битумоминеральной смеси по технологии «Новачип». Получаемое по данному методу покрытие обладает хорошей износоустойчивостью, а также имеет высокий коэффициент сцепления с колесом автомобиля.

В июле этого года с опережением календарного графика завершен капитальный ремонт путепровода, расположенного на 366-м км дороги М-2 «Крым». Благодаря выполненным работам габарит проезжей части увеличился с 8,76 до 11,50 метров, что соответствует параметрам II категории дороги, а грузоподъемность искусственного сооружения доведена до современных нормативов.
Справка:
В оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва – Харьков в Орловской области находится 411 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Это трассы М-2 «Крым», Р-92 Калуга-Пермышль-Белев-Орел, Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, А-142 Тросна-Калиновка. На подведомственной дорожной сети имеется 53 мостовых сооружения и три надземных пешеходных перехода.

Информация предоставлена пресс-службой ФКУ Упрдор Москва-Харьков



Орловское Информбюро
4 октября 2019 года

 


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