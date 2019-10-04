Новости версия для печати Ливны: проблемы и достижения В Ливнах подрядчики завершают работы по благоустройству дворовых территорий, спешат с озеленением в Центральном парке - там идет третий этап реконструкции. Обновили памятный знак в честь 400-летия образования города, наводят порядок в «Славянском парке».



Все эти пункты назначения посетил глава региона во время рабочего визита. Побывала делегация и на объекте, который местные уже давно называют долгостроем. Останутся ли в Ливнах обманутые дольщики?



Около ста семей в Ливнах остались без квартир. Подрядчик не справился с обязательствами. Обманутым дольщикам пришлось биться за свои квадратные метры, а правительству искать пути решения достройки дома.



В 2015 году дольщики дома № 159 по улице Дружбы Народов должны были получить заветные ключи, но стройку заморозили. Строительство началось лишь в 2018-м. Как сообщил начальник отдела архитектуры и градостроительства ливенской администрации Андрей Козлов, разрешение на строительство по данному дому выдано до 30 декабря 2019 года. Он отметил, что «строители спешат и стараются в срок выполнить все работы».



Строители на объекте - ежедневно. Что касается благоустройства территории, то работы стартуют недели через две. Вместо двухэтажки здесь появится парковка. Правда, окончательный лоск наведут лишь в следующем году, то есть после сдачи дома. Причина – «уход в зиму».

Андрей Козлов, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Ливны: «Выполнены фактически все работы по внутренней отделке, какая стояла по проекту. Выполнены работы по подключению инженерных коммуникаций. Остались только работы по обвязке газа».

На стройплощадку долгостроя во время своей рабочей поездки заехал губернатор области. Нынешним положением дел остался доволен. Нет замечаний и к благоустройству территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» по улице Дзержинского.



Оценила областная делегация и реконструкцию центрального парка Ливен. На третий этап было выделено чуть больше 14 миллионов рублей. Сделали ограждение, установили аттракционы, скамейки, появились топиарные фигуры, отремонтировали входную группу.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Уже обсуждаем планы на следующий год. Сейчас необходимо завершить работы по обустройству рядом со «Славянским садом» физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. На следующий год мы уже обсуждаем работы по обустройству футбольного поля на центральном стадионе города. Я думаю, что это все реально, и это все будем планировать для выполнения работ».

Заметно преобразился парк «Славянский сад». На него средства нашлись по проекту «Народный бюджет». Парк разбит на несколько зон, работы ведутся в спортивной - готовы «Городок паркура», площадка ворк-аута, первая в области юнармейская полоса препятствий. Говорят о появление исторической зоны. Когда появится финансирование, хотят установить стенды, по которым можно будет узнать о становление Руси и, конечно, зарождении самих Ливен.

Александр Трубицин, глава г. Ливны: «Мы уже второй год подряд как зашли в программу «Народный бюджет», и то, что сегодня у нас есть, только благодаря этой программе. В том году была сумма чуть более 2 миллионов, в этом году - почти 4 миллиона. Если в следующем году программа продолжится, мы заявимся - у нас уже есть свои планы, что бы мы хотели и дальше развить».









Анна Вайсергисер

4 октября 2019 года







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