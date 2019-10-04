Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
4.10.2019
16:13:00
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Орле состоялась презентация книги Александра Воробьева и Леонида Лейзерова

Книга «Путь» вышла из печати к 65-летнему юбилею Александра Воробьева. Презентация прошла в библиотеке имени Бунина.

У каждого в жизни своя дорога. С ухабами, спусками, подъемами, любовью и принципами. Глубокая философская повесть о двух друзьях, которые через испытания, болезни, проблемы пытаются найти свой путь к Богу.
Александр Воробьёв, автор книги: «Мы только прикоснулись к каким-то вечным вопросам, которые волнуют вообще-то каждого человека, и пытались честно ответить на эти вопросы».

Авторы книги дружат с самого детства, но это первое произведение, написанное ими совместно, тема показалась им, близкой и важной.
Леонид Лейзеров, автор книги: «Цель этой книги сказать, что мы единый народ - россияне, и только здесь, в России, возможно вот это дружеское соприкосновение и взаимное проникновение и религии, и людских мыслей, чаяний, желаний».

На презентации книги побывал владыка Тихон, он успел прочитать несколько глав заранее, поздравил писателей с выходом книги в свет и подчеркнул актуальность повести.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Поиск истины был всегда труден, и те люди, которые эту истину искали, они ее, конечно же, познавали. И свою волю Господь открывает либо через человека, либо через обстоятельства. И очень важно нам читать хорошую, добрую, надежную литературу, которая тоже приводит к богопознанию».

В связи с юбилеем и многолетней просветительской деятельностью Александр Воробьев получил из рук митрополита медаль преподобного священномученника Кукши 3-й степени, учрежденную Орловской епархией.

Писателей поздравили друзья и коллеги. На презентации говорили о соавторстве, возможности сегодня выбирать такие темы, которые совпадают с настроением общества. В книге использован прием параллельного повествования, что делает ее динамичной. Отметили гости и работу дизайнера Андрея Плетнева.
Андрей Плетнёв, дизайнер: «Чувствовали больше они, я был в их руках орудием. Просто я подбирал изображения, а потом комбинировали их. В данном случае, я книгу прочитал потом, когда она была готова, а иллюстрации я делал под чутким руководством авторов».

Эта книга о тех, кому есть что сказать с высоты прожитых лет и для тех, кто готов к выбору своего пути.




Эва Стасюлевич
4 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта