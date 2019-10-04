Новости версия для печати В Орле состоялась презентация книги Александра Воробьева и Леонида Лейзерова Книга «Путь» вышла из печати к 65-летнему юбилею Александра Воробьева. Презентация прошла в библиотеке имени Бунина.



У каждого в жизни своя дорога. С ухабами, спусками, подъемами, любовью и принципами. Глубокая философская повесть о двух друзьях, которые через испытания, болезни, проблемы пытаются найти свой путь к Богу.

Александр Воробьёв, автор книги: «Мы только прикоснулись к каким-то вечным вопросам, которые волнуют вообще-то каждого человека, и пытались честно ответить на эти вопросы».

Авторы книги дружат с самого детства, но это первое произведение, написанное ими совместно, тема показалась им, близкой и важной.

Леонид Лейзеров, автор книги: «Цель этой книги сказать, что мы единый народ - россияне, и только здесь, в России, возможно вот это дружеское соприкосновение и взаимное проникновение и религии, и людских мыслей, чаяний, желаний».

На презентации книги побывал владыка Тихон, он успел прочитать несколько глав заранее, поздравил писателей с выходом книги в свет и подчеркнул актуальность повести.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Поиск истины был всегда труден, и те люди, которые эту истину искали, они ее, конечно же, познавали. И свою волю Господь открывает либо через человека, либо через обстоятельства. И очень важно нам читать хорошую, добрую, надежную литературу, которая тоже приводит к богопознанию».

В связи с юбилеем и многолетней просветительской деятельностью Александр Воробьев получил из рук митрополита медаль преподобного священномученника Кукши 3-й степени, учрежденную Орловской епархией.



Писателей поздравили друзья и коллеги. На презентации говорили о соавторстве, возможности сегодня выбирать такие темы, которые совпадают с настроением общества. В книге использован прием параллельного повествования, что делает ее динамичной. Отметили гости и работу дизайнера Андрея Плетнева.

Андрей Плетнёв, дизайнер: «Чувствовали больше они, я был в их руках орудием. Просто я подбирал изображения, а потом комбинировали их. В данном случае, я книгу прочитал потом, когда она была готова, а иллюстрации я делал под чутким руководством авторов».

Эта книга о тех, кому есть что сказать с высоты прожитых лет и для тех, кто готов к выбору своего пути.









Эва Стасюлевич

4 октября 2019 года







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