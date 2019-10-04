Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Универсальный учитель. За полвека работы в школе Анатолий Брехов не преподавал разве что химию и биологию. Накануне праздника педагогов мы познакомились с учителем с большой буквы.



- Больше сотни ливенских семей готовятся к долгожданному новоселью. Мы побывали на строительной площадке.



- Два пути - одна книга. О вечных вопросах. Наш корреспондент погрузилась в глубины самопознания на презентации произведения.

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Вести-Орёл

4 октября 2019 года







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