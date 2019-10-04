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Универсальный учитель

За полвека работы в орловской сельской школе Анатолий Брехов не преподавал разве что химию и биологию. Накануне праздника педагогов мы познакомились с учителем с большой буквы.

Из своих 73 лет Анатолий Иванович Брехов посвятил Путимецкой школе 42 года. Что только за это время не преподавал из-за нехватки педагогов - и физику, и немецкий язык, и географию. В общем, всё, кроме химии и биологии, - отшучивается сам учитель. Работать сюда он пришёл сразу после армии в 1968-м. Дорога была тяжёлой - вспоминает Анатолий Иванович.
Анатолий Брехов, учитель Путимецкой средней общеобразовательной школы в 1968-2010 г.: «В чемоданах были гири, гантели, как сейчас помню, по восемь килограмм. Я когда от автовокзала отходил, в полусогнутом состоянии, милиционер заинтересовался и до самой остановки шел за мной».

По прибытию в расположение, вчерашнего солдата приютил тогдашний директор школы. Через несколько недель Анатолий Иванович переселился к одинокой бабушке, от неё через пару месяцев - к другой пожилой семье. Собственное жильё получил только через несколько лет. Но сегодня в Путимце он свой, земляк. И даже в школе, несмотря на то, что он прекратил преподавать почти 10 лет назад, ученики его знают.

А выпускники Анатолия Ивановича до сих пор помнят те 25 кругов вокруг школьного стадиона, которые они бегали каждый раз, когда он заставал их в кустах с сигаретой. Нынешние школьники до сих пор занимаются на снарядах, которые он вместе с родителями когда-то установил на школьном дворе. А коллеги никогда не забудут его принципиальность.
Любовь Щетинкина, учитель математики Путимецкой средней общеобразовательной школы: «Он выпускал свою дочку - у нее по всем предметам были пятерки, кроме труда. Он сказал, что у нас школа недостаточно оснащена оборудованием, чтобы получать пятерку по этому предмету».

Став пенсионером, Анатолий Иванович активно увлёкся огородом. Любимица - малина. У него, кстати, самая большая коллекция этой ягоды в области. Но больше всего учитель рад тому, что появилось время заниматься старым хобби - рыбалкой. Личный рекорд - щука весом 3 килограмма 700 граммов.
Анатолий Брехов, учитель Путимецкой средней общеобразовательной школы в 1968-2010 г.: «Рука у меня легкая насчет рыбы. Но бывает, что коты меня встречают, а дать им нечего».

Своим примером Анатолий Иванович Брехов заложил славные традиции трудолюбия, принципиальности и тяги к спорту для многих поколений преподавателей. И что самое главное - их чтут и соблюдают в Путимецкой школе и по сей день.




Антон Киселёв
4 октября 2019 года

 


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