Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
4.10.2019
16:13:12
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Орловским школьникам рассказали о гражданской обороне

Сегодня в России - День гражданской обороны. Система празднует свое 87-летие. 4 октября 1932 года совнарком СССР утвердил положение о местной противовоздушной обороне. Она и стала прообразом современной ГО. На протяжении всей своей истории, помимо защиты граждан, служба одной из своих главных задач считает обучение населения.

Нести знания по гражданской обороне ученикам начальной школы - задача не из простых. Но у начальника пресс-центра регионального главка МЧС Натальи Акуловой есть свои педагогические приемы. Проверенный способ безраздельно завладеть вниманием ребят - задействовать спасателей кинологов. В школу № 3 спасатели привезли двух собак: одна продемонстрировала общий курс дрессировки, другая - навыки минно-розыскной работы. Закладку с запахом тротила бельгийская овчарка Габи находит без труда, даже если ее нарочно сбивают с толку.

Четвероногие спасатели мгновенно стали всеобщими любимцами. А когда ребята обрели нужный настрой, им сообщили жизненно важную информацию: как вести себя при пожаре, как вызвать экстренные службы, как использовать индивидуальные средства защиты.

Помимо профессиональных пропагандистов в День ГО в учебные заведения области отправляются сотни сотрудников МЧС.
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Кто-то лучше рассказывает о безопасности на воду, кому-то больше удается тема пожарной безопасности. Я стараюсь ребятам рассказать об истории создания системы гражданской обороны, и что за люди работают в ней. Безусловно, для нас самое главное, чтобы у детей на подсознательном уровне выработался правильный алгоритм действий в экстремальных ситуациях».

Учиться гражданской обороне никогда не рано и никогда не поздно. Многим сегодняшним школьникам предстоит участвовать в мероприятиях ГО в составе аварийно-спасательных формирований, которые на добровольной или штатной основе действуют почти во всех учреждениях и организациях, на предприятиях и заводах. С момента своего возникновения гражданская оборона - не просто фактор национальной безопасности, но и всенародное дело.




Иван Суверин
4 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта