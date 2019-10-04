Новости версия для печати Орловским школьникам рассказали о гражданской обороне Сегодня в России - День гражданской обороны. Система празднует свое 87-летие. 4 октября 1932 года совнарком СССР утвердил положение о местной противовоздушной обороне. Она и стала прообразом современной ГО. На протяжении всей своей истории, помимо защиты граждан, служба одной из своих главных задач считает обучение населения.



Нести знания по гражданской обороне ученикам начальной школы - задача не из простых. Но у начальника пресс-центра регионального главка МЧС Натальи Акуловой есть свои педагогические приемы. Проверенный способ безраздельно завладеть вниманием ребят - задействовать спасателей кинологов. В школу № 3 спасатели привезли двух собак: одна продемонстрировала общий курс дрессировки, другая - навыки минно-розыскной работы. Закладку с запахом тротила бельгийская овчарка Габи находит без труда, даже если ее нарочно сбивают с толку.



Четвероногие спасатели мгновенно стали всеобщими любимцами. А когда ребята обрели нужный настрой, им сообщили жизненно важную информацию: как вести себя при пожаре, как вызвать экстренные службы, как использовать индивидуальные средства защиты.



Помимо профессиональных пропагандистов в День ГО в учебные заведения области отправляются сотни сотрудников МЧС.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Кто-то лучше рассказывает о безопасности на воду, кому-то больше удается тема пожарной безопасности. Я стараюсь ребятам рассказать об истории создания системы гражданской обороны, и что за люди работают в ней. Безусловно, для нас самое главное, чтобы у детей на подсознательном уровне выработался правильный алгоритм действий в экстремальных ситуациях».

Учиться гражданской обороне никогда не рано и никогда не поздно. Многим сегодняшним школьникам предстоит участвовать в мероприятиях ГО в составе аварийно-спасательных формирований, которые на добровольной или штатной основе действуют почти во всех учреждениях и организациях, на предприятиях и заводах. С момента своего возникновения гражданская оборона - не просто фактор национальной безопасности, но и всенародное дело.









Иван Суверин

4 октября 2019 года







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