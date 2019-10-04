Новости версия для печати Танки вернулись на поле сражения На мемориальном комплексе танкистам-гвардейцам в Мценском районе установили три танка. Эти машины принимали участие в боевых сражениях в годы войны. Именно с их помощью сдерживали оборону фашистов возле деревни Первый Воин в октябре 1941-го. Первые лица региона одними из первых посетили обновленный мемориал.



Мемориальный комплекс, посвященный танкистам-гвардейцам, был открыт у деревни Первый Воин в 2001 году по инициативе почетного гражданина области историка и краеведа Егора Щекотихина и депутата облсовета Николая Жернова. Теперь по их же инициативе здесь появилось три танка - подобные участвовали в боях на мценской земле. Это советский легкий танк Т-26 и два Т-34. В годы Великой Отечественной Т-34 был самым массовым средним танком.



На броне танков заметны вмятины. Эти машины реально были в бою. Благодаря именно такой технике, а также мужеству и стойкости солдат танковая бригада Катукова на несколько дней остановила фашистов под Мценском, что позволило нашим войскам сформировать вокруг Тулы и Москвы кольцо обороны.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы в прошлом году мы вместе с жителями Тамбовской области вспоминали героя Любушкина, человека, который командовал здесь танками. И я благодарен Николаю Александровичу Жернову и Егору Егоровичу Щекотихину, которые положили долгие годы своей кропотливой работы на изучение архивных документов для того, чтоб сегодня появились танки, которые здесь воевали».

На территории мемориального комплекса установлены гранитные плиты, на которых расположилась карта-схема боевых действий у деревни Первый Воин и историческая справка об этих боях.

Леонид Музалевский председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Это очень важно для молодого поколения, очень важно в целом для жителей России, особенно для наших ветеранов, которые сюда приезжают и низко кланяются своим землякам, тем героям, которые освободили нашу Орловщину, нашу Россию от фашизма».

Организаторы признаются: в этом комплексе еще есть что доработать, а официальное открытие намечено на 9 мая 2020 года.

Николай Жернов директор агрофирмы, депутат Орловского областного Совета народных депутатов: «Это был промежуточный осмотр того, что было сделано в этом году. Следующий этап - главный - будет на 75-й День Победы в Великой Отечественной войне».

В День Победы у танкового мемориала, где установлены реальные реликты войны, соберутся уже не только представители власти, но и ветераны, школьники и гости района.









Татьяна Тимохина

4 октября 2019 года







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